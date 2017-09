L’ex-gerent de Convergència Democràtica Germà Gordó declara avui al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) pel cas 3%. Gordó havia de declarar a final de juliol, però finalment el magistrat que instrueix la causa, Carlos Ramos, va endarrerir la compareixença. La raó és que el seu advocat, Cristóbal Martell, no el podia assistir perquè havia estat ingressat en un centre mèdic.

Gordó és investigat per presumptes delictes de tràfic d’influències, suborn, prevaricació i malversació de fons públics en una peça separada del cas 3%, perquè és aforat per la condició de diputat al parlament. El jutge del Vendrell, que investiga la resta del cas, va fer una exposició en la qual s’explicava que Gordó i més persones presumptament van fer un seguit d’actuacions per requerir a algunes empreses donacions copioses a dues fundacions estretament vinculades a CDC: CatDem i Fòrum Barcelona. En canvi d’això, sembla que Gordó feia de mitjancer directament o indirectament davant de les autoritats responsables de l’adjudicació de concursos públics.

La Guàrdia Civil i la Fiscalia Anticorrupció es van endur còpies del seu correu i de la relació d’actes públics i oficials i la relació del suport administratiu de l’etapa Gordó com a secretari del govern i conseller de Justícia. Junts pel Sí i el PDECat van demanar-li que lliurés l’acta de diputat, però Gordó va decidir d’abandonar el grup parlamentari i continuar a la cambra com a diputat no adscrit, fet que li permetia de mantenir l’aforament.

