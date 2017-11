El batlle d’Argentona, Eudald Calvo (CUP), ha estat encausat per no haver impedit el referèndum de primer d’octubre ni la campanya prèvia. Ha estat acusat de desobediència, prevaricació i obstrucció a la justícia, tres delictes que podrien comportar-li la inhabilitació, multes i fins i tot una pena de presó.

‘Ells entenen que a Argentona es va permetre el referèndum i la campanya prèvia i que això és il·legal’, ha dit Calvo a Ràdio Argentona. Ha defensat que la seva obligació com a batlle era de permetre que la gent pugués votar. Calvo està citat a declarar dilluns a la Ciutat de la Justícia, i ha avançat que el més probable és que hi vagi però que s’aculli al seu dret a no declarar.

La justícia espanyola també va encausar el cap de la policia local d’Argentona, Pere Anglada. Calvo confia que Anglada quedi fora del judici perquè es considera responsable de les ordres que va donar-li ell com a batlle i ‘no té sentit’ que se’l mantingui encausat.

Fiscalia vol imputar-me 3 delictes per no haver evitat el Referèndum de l'1-O i la campanya prèvia. El que passa quan defenses la democràcia i la llibertat d'expressió. https://t.co/clc9svfBuH — Eudald (@eudaldcc) November 29, 2017

