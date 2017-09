Mercè Martínez, tècnica de l’àrea de sostenibilitat financera de la Generalitat, és un dels alts càrrecs que han estat detinguts per la Guàrdia Civil avui al matí en l’assalt a les institucions de govern catalanes. El relat que fa de la detenció el seu marit, Milan Kalina, que va ser un dels millors jugadors d’handbol del món durant la dècada dels vuitanta, és esfereïdor.

En unes declaracions al diari Sport, Kalina explica que poc després de les vuit del matí set guàrdies civils vestits de paisà l’han assaltada quan anava al cotxe per acompanyar els seus fills a l’escola. Ha assegurat que havien entrat a casa seva llançant-li a la cara una ordre d’escorcoll mentre ella plorava. ‘Jo els he exigit una simple explicació’, ha dit.

‘M’han arribat a amenaçar a mi només per haver demanat una explicació. M’he sentit com si em portessin al passat, com quan parlava amb coneguts de Belgrad a qui havien escorcollat les cases sense cap motiu durant els pitjors anys de la guerra’, ha explicat.

La Guàrdia Civil s’ha emportat quatre ordinadors portàtils, dues tauletes, telèfons mòbils, deu llapis de memòria i les claus de casa seva. ‘Ens han tractat com a simples terroristes. Ho han fet de qualsevol manera i sense cap tipus d’educació’, ha criticat.

Kalina també ha explicat que no sabia on s’han emportat la seva parella. ‘Al final m’han aconsellat que callés i ho he fet perquè ella m’ho ha demanat, perquè no estem sols, tenim una família i hem de mantenir el cap fred’, ha conclòs.

Kalina també ha explicat els fets a TV3.

