El Ple del Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat presentat pel govern espanyol contra la llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya. El tribunal acorda donar trasllat de la demanda al congrés i senat espanyols, així com al parlament i a la Generalitat de Catalunya, que disposaran de quinze dies per personar-se en el procés i formular les al·legacions que considerin convenients. No obstant això, el TC deixa en suspens el termini de personació i formulació d’al·legacions per la Generalitat ‘per tal d’evitar un conflicte en la defensa dels interessos’ de l’estat i de la Generalitat. L’esmentat termini quedarà suspès durant el temps en què, en virtut de les mesures aprovades el passat 27 d’octubre per aplicació de l’article 155, el Consell de Ministres espanyol exerceixi les funcions i competències que corresponen al govern.

El ple acorda també la suspensió com a màxim durant cinc mesos de la vigència i aplicació dels preceptes impugnats, decisió que és conseqüència automàtica de la invocació per part del govern de Rajoy de l’article 161.2 de la constitució espanyola. L’admissió a tràmit i la suspensió cautelar no suposen cap avançament del pronunciament sobre el fons del recurs, que el tribunal ha de resoldre en properes dates.

