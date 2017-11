El ple del Tribunal Constitucional espanyol (TC) ha considerat avui que la reforma del reglament del Parlament de Catalunya –impulsada per Junts pel Sí i la CUP, que permetia el debat i aprovació de lleis per lectura única– era constitucional. El TC també ha apuntat que havia d’incloure un tràmit d’esmenes per a evitar que es vulnerés el dret de representació política de l’oposició.

‘No és inconstitucional l’article 135.2 del reglament del Parlament de Catalunya, interpretat en els termes establerts en el fonament jurídic 8, en el sentit que la seva redacció no vol dir que exclogui la possibilitat d’articular un tràmit de proposició d’esmenes i debat sobre elles’, diu la sentència.

La reforma es va aprovar el 26 de juliol, el govern espanyol va recórre-hi contra dos dies després i el TC va suspendre-la automàticament en admetre-la a tràmit. En aquell moment l’oposició –PSC, PP, Cs i CSQP– van criticar durament que els partits independentistes volguessin aprovar les lleis de desconnexió amb la lectura única, malgrat que ja exiseix al congrés espanyol i a diversos parlaments autonòmics.

La presidenta del parlament, Carme Forcadell, ha lamentat que el TC hagi tardat quatre mesos per a ‘confirmar una obvietat’.

Han calgut quatre mesos per confirmar una obvietat: que el que ja existeix al Congrés i a 14 parlaments autonòmics també és legal a Catalunya. https://t.co/tBMcSO4RhY — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) November 29, 2017

