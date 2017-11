El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha citat a declarar divendres els ex-consellers empresonats i els presidents d’Òmnium i l’ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, perquè vagin a declarar divendres vinent a les 9.30. Aquesta citació es produeix l’endemà que tots ells presentessin un recurs en el qual demanaven que Llarena els convoqués per anar a declarar, un cop el Suprem ha unificat les causes.

Aquests escrits presentats argumenten que no es compleixen cap dels supòsits per a mantenir-los a la presó, com ara el risc de fugida, de reiteració delictiva i de destrucció de proves. En el cas dels ex-consellers Josep Rull i Jordi Turull i del president de l’ANC, Jordi Sànchez, també se sol·licitava que s’anul·lés la fiança dels 6,2 milions d’euros imposada per l’Audiència espanyola.

