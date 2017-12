El secretariat nacional de la CUP ha enviat una carta als militants i simpatitzants de la CUP anunciant la decisió unànime de començar un procés de renovació del secretariat. A la missiva, a la qual VilaWeb ha tingut accés, es destaca com a motiu de la decisió l’alta intensitat política viscuda: ‘Aquest últim tram de la legislatura al Principat ha sigut intens i sentim que hem arribat al final del trajecte i que l’organització requereix que un nou equip engegui per dotar l’organització de l’impuls necessari.’

No és, però, una dimissió immediata. El secretariat mantindrà totes les funcions fins que s’hagin escollit els nous membres de l’equip, a qui facilitaran el relleu polític. El procés de renovació començarà entre el 10 i el 20 de desembre i es preveu que el nou secretariat engegui motors a partir de principi de febrer, quan comenci també la nova legislatura parlamentària.

Fonts del partit expliquen que, tot i que els estatuts estableixen mandats de quatre anys, ja preveien que el secretariat nacional plegués després de 18 mesos. L’equip que conformaven persones com Quim Arrufat, Natàlia Sànchez, Lluc Salellas i Núria Gibert va ser escollit en un moment delicat, després de la dimissió dels sis membres del secretariat que eren militants de Poble Lliure. De fet, cap de les persones que van conformar el secretariat nacional que ara plega tenen carnet d’Endavant o de Poble Lliure, tot i que recollien les sensibilitats de tots dos sectors.

La carta enviada a la militància també diu que el secretariat dimissionari es compromet ‘a impulsar durant aquestes setmanes el debat al voltant de les assemblees nacionals estratègica i organitzativa previstes per al primer semestre del 2018’. Segons que diuen, el consell polític va ser clar i entenen que els pertoca garantir que el procés de renovació no interfereixi en ‘un element central’ per l’any que vindrà.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]