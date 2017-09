El ministre d’Hisenda espanyol, Cristóbal Montoro, ha anunciat avui que el consell de ministres ha aprovat un sistema de control de pagaments per intervenir econòmicament la Generalitat i evitar així que cap euro serveixi per a finançar l’1-O. En aquest sentit, Montoro ha explicat que el sistema servirà perquè l’estat espanyol substitueixi la Generalitat en la majoria de pagaments. L’anunci es produeix l’endemà de la carta del vice-president, Oriol Junqueras, on avisava que no enviarà cap altre informe sobre les finances catalanes a Montoro.

En aquest sentit, el ministre ha exigit al govern que comuniqui tots els préstecs pendents per tal de verificar que no es dediquen recursos a la preparació del referèndum. Consulta que ha definit com a ‘activitat il·legal’. Montoro ha donat 48 hores, després de la publicació de l’acord al BOE, perquè contesti a totes les sol·licituds del govern espanyol. En cas contrari intervindrà econòmicament la Generalitat de manera immediata.

Segons Montoro, a partir d’ara, els pagaments essencials –nòmines, sanitat, educació i serveis socials– es farà mitjançant un mecanisme similar al del FLA.

‘Insistirem també en el fet que la Generalitat no pot lliurar cap mena de pagament que no estigui suficientment acreditat i treballarem perquè no es materialitzi cap pagament d’aquesta mena’, ha dit.

El ministre també ha anunciat que qualsevol sol·licitud d’endeutament a curt termini que vulgui fer la Generalitat necessitarà l’aprovació del consell de ministres. ‘No podem confiar en unes autoritats que diuen que estan compromeses amb els objectius d’estabilitat pressupostària, però després van pel seu compte’, ha reblat.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]