Fixar-se un horitzó llunyà per poder avançar amb pas ferm. Conscients que sense una mirada estratègica és impossible assolir grans objectius, el congrés ‘Catalunya i Futur’ ofereix un fòrum on plantejar els grans reptes que la societat catalana ha d’afrontar sense dilacions. Una àgora pública perquè tots els catalans, independent de les seves opinions polítiques i ideològiques, puguin compartir quines línies estratègiques consideren que han de guiar Catalunya en les properes dècades.

La recepta escollida per aconseguir optimitzar la deliberació col·lectiva consta de dos ingredients: l’experiència de prestigiosos acadèmics catalans i l’oportunitat que les noves tecnologies ofereix per consultar l’opinió de la gent. Amb aquesta voluntat va crear-se el think tank Exigents.cat, que entre maig i setembre ha recollit les propostes de la ciutadania. Totes elles han estat recopilades temàticament i serviran com a punt de partida per iniciar la deliberació de les cinc àrees prepositives que el congrés contempla: Estat del Benestar, Medi Ambient, Economia, Participació Ciutadana i Funcions de l’Administració. Cadascun d’aquests àmbits serà debatut, entre octubre i gener, durant tres setmanes.

