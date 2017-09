El Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, Diplocat, ha enviat avui un informe a tots els seus contactes polítics i mediàtics internacionals on denuncia que l’estat espanyol ‘amenaça els drets civils a Catalunya’. En el text, el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya avisa que ‘la llibertat de premsa, d’expressió i de reunió’ estan en joc per les accions del govern espanyol per aturar el referèndum de l’1-O.

‘Espanya viola els valors europeus i els drets humans, la llibertat d’expressió, d’informació i envia la policia a escorcollar redaccions i impremtes, a aturar i anul·lar reunions, a confiscar material del referèndum i a amenaçar amb la presó a polítics escollits democràticament’, assegura el text.

El document, de tres pàgines, recull informacions com la de l’escorcoll al setmanari El Vallenc o el requeriment a TV3 d’abstenir-se de parlar d’acords relacionats amb el referèndum. A més, l’informe explica que s’han tancat les pàgines web relacionades amb la votació del primer d’octubre i cita el piulet del periodista turc i dissident del règim d’Erdogan, Mahir Zeynalov, que va lamentar el que està passant a Catalunya i va assegurar que li recordava a allò que passa al seu país. L’informe explica l’anul·lació de l’acte d’Anna Gabriel a Vitòria o la suspensió del de Madrid, que finalment es va fer en una localització alternativa i també diu que la policia espanyola i la Guàrdia Civil estan mobilitzant els seus agents de cara al referèndum.

