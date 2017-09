El concert de ‘Joc de Trons’ arribarà al Palau Sant Jordi de Barcelona el 10 de maig del 2018 de la mà del compositor, Ramin Djawadi, que dirigeix l’orquestra i cor musical de les set temporades de la sèrie d’HBO. L’espectacle s’inclou dins d’una gira que recorrerà vint-i-vuit ciutats només als Estats Units.

L’espectacle compta amb una orquestra completa, cors i imatges de les sis temporades de la sèrie, a més de noves que s’han creat expressament per aquesta gira. Segons que ha explicat l’organització, hi haurà un escenari de 360 graus i l’experiència serà tant musical com visual.

Les entrades sortiran a la venda aquest divendres a través de les plataformes de venda en línia LiveNation, Ticketmaster i El Corte Inglés. No obstant això, s’ha habilitat un servei de pre-venda per als que es vulguin anticipar a la compra de les entrades. El preu per entrada oscil·la entre els 45 i els 345 euros, sense comptar les despeses afegides.

