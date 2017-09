També és curiosa la proposta dels partits sobiranistes i independentistes del Consell Regional de Sardenya, així com alguns consellers de Forza Italia i el Partit Democràtic, han demanar al govern Sard que ofereixi a la Generalitat la seva disponibilitat per a imprimir i emmagatzemar butlletes i la resta de material electoral, per assegurar la celebració del referèndum de l’1-O.

Aquest matí el Consell Regional de Sardenya –l’equivalent al parlament– ha aprovat per unanimitat –excepte dos consellers que no estaven en el parlament– una moció en la qual expressa la solidaritat amb el poble de Catalunya i demana a la comunitat internacional que faci una ‘intervenció útil’ per a garantir que els catalans puguin expressar-se lliurement sobre la seva autodeterminació.

