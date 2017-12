Demanar explicacions és una expressió que delata i denota posició de poder. Diria, vaja, que és el pare que demana explicacions al fill. El professor, a l’alumne. El jutge, a l’encausat. El policia, al conductor. Si a tu et demanen explicacions segurament vol dir que et trobes en una situació fràgil. Feble. Sense molta sortida. Qui les demana, les explicacions, és possible que sigui un pare, un professor, un jutge, un policia.

Quan estàs allà sota poques explicacions demanes. Allà baix demanes informació, ajuda, , idees, revenja, victòria, sortida, o responsabilitats. Sobretot demanes responsabilitats. És un clàssic dels de sota, demanar responsabilitats. Demanar explicacions, dels de dalt. Perquè, bàsicament, les explicacions les demanen allà dalt. I, a sobre, perdonant la vida. Darrerament, n’han demanat a uns presoners, d’explicacions. Als carcellers, en canvi, no. Ningú no els ha demanat responsabilitats.

Que es calcin, tots els consellers i conselleres empresonats, perquè primer Ada Colau, i després Miquel Iceta, estaran esperant-los a la porta per demanar-los explicacions. Això van dir fa poc. Tant el socialista de l’155, com la batllessa equidistant, han dit que mentre estiguin tancats, res. Tota solidaritat amb els presoners serà poca. Però que un cop surtin, ai aleshores. Aleshores cal que es calcin. Hauran de passar comptes des del minut zero. Hauran de donar-los explicacions dels seus actes.

Aquest dia podria ser demà. Demà dilluns és possible que la justícia espanyola tregui de la presó a mig govern català. Veurem fins quan. Però en canvi, hauran de donar explicacions. Home i tant. Fins i tot s’ho podrien repartir. Colau pot recollir les explicacions a la sortida de la presó d’Estremera, i Miquel Iceta, d’Alcalà Meco. I anar avançant feina. I així comenten, també, la seva respectiva posició de poder, perquè no hi ha res com demanar explicacions. Te les donaran. És el que té parlar des de dalt. Fan via. Responsabilitats, en canvi, ui, això, ves que no necessitis un llibre de reclamacions. Tot va més lent, quan reclames des de baix.

Ses senyories redactores de l’155, i equidistants de l’155 volen les explicacions dels presoners de l’155 abans de dimecres ? Abans d’entregar el passaport, o després? Com ho volen ses prepotències?

Que llarg, i diria que repulsiu, que se’m fa aquest mini règim de Vichy que fa dies que vivim. Tot és força sòrdid. Sort que passarà.

