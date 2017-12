La producció industrial va augmentar a Catalunya un 7,8% a l’octubre, 9 dècimes per sobre del que ho va fer al conjunt de l’estat espanyol (6,9%), tal com indiquen les dades publicades aquest dimarts per l’institut espanyol d’estadística (INE). La dada contrasta amb la de l’octubre del 2016, quan la producció industrial va caure un 0,9% a Catalunya i un 2,3% a tot l’estat espanyol. El setembre del 2017, l’increment va ser del 0,2% tant per a Catalunya com per a l’estat espanyol. Enguany, a Catalunya la producció industrial ha pujat un 3,4%, també per sobre del que ho ha fet al conjunt de l’estat espanyol, un 2,3%.

La producció que més va créixer a l’octubre a Catalunya va ser la de béns de consum duradors, un 28,7% interanual, seguida dels béns d’equip (+11%), els béns intermedis (10,2%) i els béns de consum no duradors (6,3%). La producció d’energia va ser l’única que va decréixer, un 0,9%. Catalunya és la setena comunitat on més va créixer la producció industrial a l’octubre, en un rànquing encapçalat per Múrcia (+23%) i seguit per Astúries (17,7%), Castella-La Manxa (10,5%), País Basc (9,3%), Cantàbria (8,1%) i Andalusia (8%).

Totes les autonomies tenen taxes positives excepte Castella i Lleó (-1,8%). A l’estat espanyol, la taxa anual de l’índex de producció industrial es va situar en el 4,1% a l’octubre en la sèrie corregida d’efectes estacionals i de calendari. Aquesta dada és 7 dècimes superior a la registrada al setembre.

Increment del 4,3% a Catalunya un cop corregits els efectes del calendari

Segons les dades elaborades per l’Idescat en base a l’INE, la producció industrial va augmentar un 4,3% interanual a Catalunya l’octubre del 2017 un cop corregits els efectes del calendari. Per grans sectors industrials tots van increments: els béns intermedis (6,4%), els béns d’equipament (6,0%) i els béns de consum (3,1%), d’altra banda, l’energia decreix un 0,3%. En aquest mateix període, l’índex de producció de productes industrials (que no inclou l’energia com el que calcula l’INE i no està corregit d’efectes de calendari) va augmentar un 9,2% respecte a un any enrere, segons l’Idescat. L’índex de producció industrial és un indicador conjuntural que mesura l’evolució mensual del volum del valor afegit brut generat per les branques industrials i pel conjunt de la indústria. Mostra, per tant, els canvis en la producció industrial sense l’efecte dels preus.

