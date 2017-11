El vice-president de l’ANC, Agustí Alcoberro, ha assegurat que la caixa de solidaritat de l’entitat està ‘preparada per actuar’. D’aquesta manera, l’ANC diu que podria fer-se càrrec de les eventuals fiances a què s’hauria de fer front per eludir la presó que el magistrat del Tribunal Suprem espanyol pugui imposar a l’ex-president de l’ANC, Jordi Sànchez, el president d’Òmnium, Jordi Cuixart, i la resta de consellers empresonats.

S’ha mostrat cautelós i espera que la fiança no arribi a la xifra ‘insòlita’ de Carme Forcadell, que va ser de 150.000 euros, però ‘s’hauria de multiplicar per deu’. ‘Esperem no haver-hi d’arribar, però ara mateix hi ha fons per plantejar una resposta’, ha destacat.

Alcoberro i altres membres del secretariat nacional s’ha tancat aquest dijous al vespre de manera simbòlica a la presó de la Plaça Major de Vic per reclamar la llibertat del seu antecessor i la resta d’empresonats.

