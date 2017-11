El president del PP català, Xavier García Albiol, ha proposat en una entrevista a Els Matins de TV3 refundar els mitjans de comunicació públics perquè creu que tenen ‘un problema d’imparcialitat seriós’. ‘Vostè abans de seure en aquesta cadira s’ha creuat amb la gent de seguretat de TV3, ha passat per les mans de les maquilladores i les perruqueres, s’haurà creuat amb càmeres, periodistes, realitzadors, ara em té a mi al davant… Què ho fa que pensi que la gent que treballem a TV3 no som normals?’, li ha demanat la periodista Lídia Heredia.

En la primera entrevista a la televisió pública després de les seves declaracions, Albiol ha insistit que quan va dir que volia una tele pública amb gent ‘normal’ no es referia ‘a normalitat com a éssers humans’, sinó que hi ha ‘coses que passen’ a la televisió pública que no li agraden i no considera ‘normals’. El popular ha insistit que TV3 ha dit que hi ha presentadors que són agitadors de l’independentisme i que el director, Vicent Sanchis, és un activista del sobiranisme. El popular ha afirmat que portarà al programa un model de televisió i ràdio pública ‘que siguin com la societat catalana: plurals’.

Albiol ha dit que va fer aquestes declaracions durant una trobada sense mitjans de comunicació, tot i que hi havia un equip de Televisió Espanyola i diversos mitjans locals, i ha defensat que en cap moment va voler dir que els treballadors de TV3 no eren persones normals sinó que volia criticar la forma de fer del mitjà.

En concret, ha exemplificat la suposada manca d’imparcialitat per la pancarta de ‘Democràcia’ que es va penjar a la façana dels estudis a Sant Joan Despí per les pressions en els dies previs al referèndum i el reportatge de l’InfoK sobre els presos polítics. També ha criticat que alguns presentadors s’hagin pronunciat a favor de la independència. ‘No he vist cap professional que es pronunciï a favor dels constitucionalistes’, ha declarat.

Canvis en la programació i els criteris de direcció

Quant a quin és el seu model de televisió pública, Albiol ha explicat que ell canviaria la programació i els criteris per escollir la direcció i els seus òrgans. La presentadora d’Els Matins, Lídia Heredia, li ha qüestionat aquest plantejament perquè quan es va reformar la llei que regula la CCMA el PP s’hi va abstenir perquè es pogués tramitar.

Sobre el fet que l’actual director de RTVE de Catalunya, Eladio Jareño, hagués estat treballador del PP, Albiol ha dit que el fet d’haver treballat en un partit no impedeix que després pugui dirigir un mitjà de comunicació pública. Segons el candidat del PP, la diferència entre Vicent Sanchis i Eladio Jareño és que el segon ‘no ha estat cap activista’ ni se l’ha vist en tertúlies ‘fent proclames a favor del PP’.

