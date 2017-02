L’artista castellonenc Xavier Arenós acaba d’inaugurar a l’Institut Valencià d’Art Modern l’exposició ‘La presència i l’absència‘. A través de tècniques molt diverses que van des del dibuix a la instal·lació passant per la fotografia, la mostra evoca els fantasmes del període de la Segona República, precisament enguany que es commemora el 80 aniversari de la capitalitat de València.

A la mostra, que es pot veure fins al 7 de maig a la Galeria 6 del museu, Arenós aborda un dels motors fonamentals de la seva obra: la reflexió sobre la memòria i el pes del passat. Aquesta mirada enrere és enigmàtica, ambigua i suggerent, ja que fuig de lectures evidents i maniquees. El mateix artista ha explicat que la història està plena de matisos i cal tornar al passat per reactivar el millor d’una època no exempta d’aspectes revisables.

Sota aquesta premissa, l’autor ha estructurat la seva proposta en dos àmbits inspirats en esdeveniments que van tenir lloc a València quan va ser capital de la República, des de novembre de 1936 a octubre de 1937. El primer s’inspira en el Pavelló Espanyol de l’Exposició Internacional de París de 1937 i en deriven quatre obres. Una és un díptic fotogràfic al·legòric a la mort de la utopia republicana, un altre és una peça escultòrica integrada per tres columnes idèntiques a les que van compondre el pavelló i que es mantenen suspeses en l’aire. La tercera és una instal·lació on diverses banderes es transformen en un taüt i la quarta una composició formada per 24 dibuixos fets amb la tècnica de ‘frottage’ que són sobre el seient d’una cadira de l’època i que són una metàfora de la duresa de l’exili.

La segona part de l’exposició està dedicada a l’Institut Obrer, construït a València de manera pionera i que va ser considerat un paradigma de la innovació pedagògica. Sobre aquesta institució, Xavier Arenós ha confeccionat tres instal·lacions. ‘Franja vermella i negra’ és un audiovisual que juga amb els colors emblemàtics de la CNT, ‘Arc voltaic’, exhibeix una notícia, un llibre i una peça escultòrica que imita un pupitre i l’itinerari culmina amb ‘Dibuixar una estrella de cinc puntes ‘, on una sèrie de fotografies i un banc de fusta en forma d’estrella irregular serveix per posar en qüestió el tema de l’eugenèsia, molt en voga en aquella època.

