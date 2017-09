El conseller d’Empresa i Coneixement, Santi Vila, acompanyat del secretari d’Universitats i Recerca, Arcadi Navarro, i del rector de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Josep A. Planell, ha inaugurat aquest divendres al migdia el curs acadèmic 2017-2018 del sistema universitari català. En el discurs inaugural, Vila ha defensat ‘el model d’èxit’ del sistema universitari català, ‘que demostra com a país que quan tenim la capacitat de decidir, ho fem, ho fem bé i d’una manera transformadora que fa progressar la societat en el seu conjunt’. El conseller també ha destacat l’ampliació del sistema de tarifació social, que incrementa les beques als estudiants de renda més baixa i s’amplien per primer cop als màsters.

Vila ha subratllat que el creixement quantitatiu i qualitatiu dels sistemes universitari i de recerca catalans gaudeix d’una ‘significació històrica, ja que són projectes pensats en clau de futur, pensant en les properes generacions’. Pel conseller d’Empresa i Coneixement, ‘la universitat forma part de les estructures que fan un país fort i d’alt benestar social pels seus ciutadans’. En aquest sentit, el conseller ha recordat que el sistema universitari català ‘compta amb el reconeixement de la societat, ja que la universitat continua sent la institució més ben valorada pels ciutadans, segons l’últim Baròmetre de CEO’.

A parer de Vila, és precisament amb voluntat de donar continuïtat a aquesta línia que s’ha impulsat el Pacte Nacional per a la Universitat (PNU), ‘un instrument de país per donar resposta als reptes de la universitat, per definir els elements claus dels pròxims anys i fer-ho amb el màxim de consens’. Pel conseller, el PNU ha de ser l’instrument que asseguri que la universitat segueixi sent ‘motor de progrés social, econòmic i cultural’ i que doti al sistema universitari de la ‘màxima estabilitat’. El conseller ha destacat també la tasca de Govern per ‘mantenir l’equitat a la universitat, fent un pas endavant en el sistema de tarifació social aquest curs 2017-2018, incrementant la beca als estudiants que més ho necessiten i, per primer cop, estenent-les als alumnes de màster’.

