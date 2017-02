La tensió en el debat intern de Podem ha tingut un episodi sorprenent a València. El secretari general de Podem al País Valencià, Antonio Montiel, ha originat un gran enrenou després de dir en un acte de partit que calia corregir la ‘fórmula plebiscitària’ de la secretaria general , que permet de convocar a una assemblea els inscrits, ‘botant-se l’organització’. Montiel ha afegit: ‘Açò ho feia Saddam Hussein i Franco, i ho han fet altres personatges al llarg de la història per justificar la idea que entre el líder carismàtic i el poble no hi ha res.’

N’ha publicat el vídeo Juan Carlos Monedero:

Poca ilusión se recupera comparando a tu Secretario General con Hitler. ¡Cuidado Íñigo que terminan llamándote populista los tuyos! pic.twitter.com/qEiJeYZAPg — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) 6 de febrer de 2017

Montiel mateix ha penjat al cap de poc un piulet en què demanava disculpes per la comparació entre Pablo Iglesias i Franco o Saddam Hussein.

Acabo de escucharme en unas desafortunadas declaraciones. No me reconozco. Nunca compararía a @Pablo_Iglesias_ con un dictador — Antonio Montiel (@amontielmarquez) 6 de febrer de 2017

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]