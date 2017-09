El músic gal·lès Geraint Rhys ha fet estrenat la cançó ‘Visca la Terra’, composta en anglès amb l’objectiu de donar suport al procés polític que viu Catalunya i defensar el dret a l’autodeterminació del poble català. Al vídeo de la cançó hi apareixen imatges de les manifestacions que han tingut lloc al país en els últims anys. Segons Rhys, és una manera de combinar la música amb la reivindicació d’una causa justa. Més encara quan falten pocs dies per la Diada i pel referèndum de l’1 d’octubre. El vídeo és obra del realitzador gironí Marc Planas.

Rhys ha viatjat diverses vegades a Catalunya: ‘El sentiment que sempre m’he endut és que hi ha una oportunitat de canvi molt important i que s’estava arribant a un ‘momentum’ per aconseguir-ho’, diu. A més, explica que com a membre d’una ‘nació minoritària’ com Gal·les, se sent solidari amb la defensa del dret a decidir del poble català.

Geraint Rgys és un cantautor reivindicatiu de Swansea, al sud de Gal·les. Es va autoproduir el seu primer album ‘All that is left is Us’ el 2015 i els singles ‘Think Again’, ‘The Lost Generation’ ‘Eternal Sunshine’. Amb la cançó en gal·lès ‘Ble Mae’r Haul?’ va guanyar presència al Regne Unit, va aparèixer a la BBC i va aconseguir el suport de diversos DJ’s. Fins i tot va ser anomenat ‘L’artista gal·lès de la setmana’.

