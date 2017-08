El cineasta Ventura Pons estrenarà el pròxim 1 de setembre la seva nova pel·lícula Sabates grosses, una comèdia amb les històries reals que ha viscut el cineasta durant 21 anys a casa seva. ‘Tot és real, la gent es preguntarà: poden passar tants disbarats en una casa? Doncs sí. Hi pot haver amagat el CESID, gent protestant pel tema de les preferents de Caixa Laietana, un diputat que és una mica cabronet i també hi pot haver un fatxa català’, ha explicat Pons. Aquesta comèdia coral interpretada per Joan Pera, Minnie Marx, Pedro Ruiz, Vicky Peña, Amparo Moreno, Pilar Martínez, Roser Vilajosana, Anna Azcona, Mingo Ràfols i Lucrecia, entre d’altres.

En aquesta nova pel·lícula de Pons hi apareixen un aristòcrata sense un ral de profundes conviccions religioses, la seva filla d’esquerres, una senyora amb un passat turbulent, un frare dominic ‘un pèl bandarra’, amic d’una gran cantant cubana, amb un fill negre que diu que serà president de la República catalana. També hi apareixen, entre d’altres, dues porteres valencianes amigues que s’ho expliquen tot, l’escocesa filla de l’atracador del tren de Glasgow o la mestressa lesbiana del bar molt de moda.

El CESID (Centro Superior de Información de la Defensa), les preferents de Caixa Laietana, Bankia, la independència, el turisme, la crisi econòmica i la crisi política al País Valencià… són alguns temes que se citen al llarg de la pel·lícula. Ha recalcat que ha preferit fer una comèdia dels fets que es van relatant i no pas una drama. ‘Una comèdia és com un drama explicat que faci riure i darrera d’una comèdia sempre hi ha un drama’. En aquest context, Pons ha assenyalat que Barcelona està al mapa del món i que a Catalunya es parlen 300 llengües i que la multiculturalitat ‘ens ha canviat a tots per bé i per mal, però a mi m’agraden les coses per bé’.

Pons ha recalcat que a un film un hi posa les seves fòbies i desitjos. ‘Ara vivim un moment excepcional pel país, que s’ha posat dempeus’, ha recalcat. De fet, la independència hi és molt present perquè ‘forma part del context que s’està vivint’. Ha fet èmfasi en què curiosament la independència és explicada per una escocesa i una jove que és de la CUP, mentre que el català que apareix és ‘fatxa’.

Ha ressaltat que ha volgut parlar a la pel·lícula de la cantonada de Casp amb Bailèn de Barcelona. ‘El director d’una pel·lícula mostra la seva mirada, però per ensenyar la teva mirada has d’haver mirat abans Woody Allen o Truffaut’, ha explicat.

Tot i ser una pel·lícula coral, Joan Pera hi té un destacat protagonisme. Com ha explicat, el va sorprendre perquè creia que Ventura Pons li proposaria un paper més propi d’ell, més Woody Allen, ha indicat. No obstant això, es va veure que havia de donar vida a un personatge retrògrad, ultra i nacionalista molt de dretes. ‘És el personatge que no hauria fet mai, però em va convèncer perquè estava molt ben dibuixat’, diu Pera. El reconegut actor teatral ha assenyalat que s’hi sent molt còmode fent cinema, sempre que pugui transmetre allò que vol dir. ‘M’estudio molt el personatge i el que diu i intento transmetre-ho.’

