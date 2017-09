Crida pel Baix Llobregat ha presentat avui un manifest a favor de l’1-O, el text ha estat signat per una setantena de regidors i batlles del PSC i ICV de la comarca. La presentació s’ha fet davant de l’Ajuntament del Prat. Federic Prieto, ex-batlle de Cornellà pel PSUC i impulsor del manifest, ha demanat a tots els partits polítics catalans que faci costat al govern per tal de defensar la democràcia durant l’1-O. També ha demanat a la ciutadania que es mobilitzi tan si és a favor del sí com del no.

A l’acte també hi han intervingut Jaume Monné, ex-batlle d’Olesa (PSC); Montserrat Gibert, ex-batllessa de Sant Boi (PSC); i Ferran Puig, batlle de Torrelles de Llobregat (Poble i Progrés, vinculat a ICV).

El manifest retreu a l’estat espanyol que hagi menyspreat la voluntat del poble de Catalunya de tenir un autogovern de veritat. En aquest sentit, assegura que la relació amb Madrid s’ha anat degradant fins a paralitzar sectors essencials per al país. També denuncia la manipulació política que s’ha fet d’alguns òrgans de la justícia espanyola, com ara el TC, per intentar aturar o retallar totes les aspiracions polítiques de Catalunya.

‘Tot i que no tots compartim en la seva totalitat el full de ruta del govern català, entenem que ja és hora que la ciutadania prengui la paraula i que l’única via real perquè els catalans i les catalanes prenguin la paraula és el referèndum anunciat pel dia 1 d’octubre, vista la impossibilitat de pactar-lo amb l’estat a curt o maig termini’, diu el text

En l’àmbit municipal, el manifest també critica que les retallades de l’estat han escapçat la capacitat dels ajuntaments de donar resposta als problemes de la gent. I afegeix: ‘Igualment ens neguem a acceptar que els Ajuntaments, que són i han de ser les administracions més properes a la ciutadania, no facilitin el pronunciament de les persones censades en el seu municipi, amb ple respecte per les diverses opcions.’

Ací podeu llegir el manifest íntegre:

«Manifest de batlles, ex-batlles, regidors i ex-regidors del Baix Llobregat

Els sota signants, persones regidores, ex regidores, alcaldes i ex alcaldes en diversos moments de la recent història democràtica de Catalunya i d’Espanya, hem treballat en la recerca del progrés de les persones, convençuts que el respecte als drets humans individuals i col·lectius és un tret essencial de la democràcia.

També hem estat testimonis, aquests darrers 10 anys, d’un procés de degradació i de reducció burocràtica d’aquests drets fonamentals. A vegades en el propi funcionament de les institucions, condicionades per estèrils majories absolutes o per pactes interessats i generats molt lluny dels interessos reals de la ciutadania. Tot plegat, agreujat per una legislació que retalla la capacitat dels ajuntaments per donar respostes efectives als problemes que afecten les persones i per retallades que han posat en perill l’estat del benestar, especialment en educació, sanitat i prestacions socials.

Hem vist també amb estupor, especialment els darrers anys, la generalització de procediments i de comportaments corruptes, que han aprofundit l’allunyament i la desconfiança de la ciutadania en les institucions i en la política.

Sobretot hem constatat amb indignació que l’estat espanyol i els seus instruments polítics i judicials (fortament polititzats) han sotmès Catalunya a un tracte discriminat:

En primer lloc, negant-se a revisar l’estatut econòmic de Catalunya i a atendre amb eficiència les seves necessitats d’infraestructures. Sense ambdues coses, Catalunya experimenta grans dificultats per garantir el seu desenvolupament i l’atenció adequada a les persones, tot i generar una part important dels recursos de l’estat.

També s’ha produït una progressiva agressió als drets lingüístics col·lectius, tant en l’àmbit educatiu, com cultural, limitant sistemàticament el dret a decidir i estructurar la pròpia política lingüística i acusant-la sistemàticament de sectària, negant el caràcter nacional de Catalunya.

Però, sobretot, menystenint la voluntat catalana de disposar d’un autogovern de veritat, capaç de decidir el seu propi desenvolupament i el

funcionament de les institucions pròpies. Cal citar la grollera retallada de l’estatut de 2006, inclús després d’haver estat votat pels catalans? Potser caldria fer-ho, si no fos que en els darrers 6 anys, la relació de l’estat amb Catalunya s’ha degradat dia darrer dia, fins a paralitzarsectors essencials i a sotmetre al poder judicial qualsevol intent de facilitar el pronunciament de la ciutadania, convertint la Constitució en una barrera infranquejable i imposant la seva interpretació més conservadora i centralista, fins i tot de les disposicions més favorables a l’exercici dels drets democràtics i de la diversitat.

Tot i que no tots compartim en la seva totalitat el full de ruta del Govern català, entenem que ja és hora que la ciutadania prengui la paraula i que l’ única via real perquè els catalans i les catalanes prenguin la paraula és el referèndum anunciat pel dia 1 d’octubre, vista la impossibilitat de pactar-lo amb l’estat a curt o maig termini.

Igualment ens neguem a acceptar que els Ajuntaments, que són i han de ser les administracions més properes a la ciutadania, no facilitin el pronunciament de les persones censades en el seu municipi, amb ple respecte per les diverses opcions.

No podem fer valdre els nostres dubtes com excuses per l’abstenció. Per aquesta raó cridem tothom, voti que Si o voti que No, a participar en el referèndum plantejat el pròxim 1 d’octubre»

Ací podeu consultar tots els signants del manifest:

