Una cinquantena de persones han mort en un enfrontament entre bandes rivals en una presó de la ciutat brasilera de Manaus, segons ha informat el ministre de Seguretat de l’estat d’Amazones, Sérgio Fontes.

Les autoritats han explicat que la baralla s’han prolongat unes 17 hores, i els primers indicis indiquen que ha estat un enfrontament per prendre el control del Complex Penitenciari Anísio Jobim. Diversos agents han estat retinguts com a ostatges durant la batussa, que s’ha saldat també amb la fuga d’una vintena de detinguts.

Durant la batussa, els participants van treure set cadàvers decapitats a l’exterior del recinte penitenciari. Entre els morts figura l’ex-policia Moacir Jorge Pessoa da Costa, conegut per l’àlies de ‘Moa’ i vinculat a una xarxa criminal liderada per l’ex-diputat Wallace Souza, segons G1.

