Un vídeo enregistrat per un cotxe Tesla en una autopista als Països Baixos ha començat a fer la volta al món, perquè s’hi pot comprovar un avenç tecnològic impressionant. La càmera de vídeo que enregistra és en el vehicle Tesla, que circula precedit per un grup de cotxes; de sobte, se sent un senyal d’alerta activada per un nou programari de radar que incorpora, i ho fa un segon abans que tingui lloc l’accident entre dos vehicles. S’activen també automàticament els frens, abans que ho faci de manera manual el conductor. Sorprèn que el vehicle s’anticipi al conductor, però encara més que també s’anticipi al conductor del vehicle que col·lisiona: en el vídeo es pot comprovar com el ‘bip, bip’ de l’alarma s’activa fins i tot abans que el conductor del cotxe accidentat. Ningú no va resultar greument ferit en l’accident.

Recentment la companyia californiana va llançar una actualització del software dels seus cotxes que els permet tenir una opció de pilotatge automàtic. És a dir, que el cotxe condueix tot sol i el conductor ni tan sols ha de tocar el volant. Pot conduir automàticament per l’autopista, aparcar, canviar de carril i ajustar la velocitat en funció del trànsit que hi hagi.

