L’augment dels enfrontaments a Avdiyivka, a l’est d’Ucraïna, ha provocat que unes 17.000 persones, de les quals 2.500 són nens, no tinguin accés al subministrament elèctric o d’aigua potable. Així ho ha denunciat aquest dimecres el Fons de l’ONU per a la Infància (Unicef), que ha alertat del tancament de sis escoles a la zona.

L’agència de les Nacions Unides ha advertit que un gran nombre de menors pateixen estrès i que les infraestructures d’Avdiyivka han patit danys importants durant els últims dies.

‘El conflicte no només posa en perill la vida de milers de nens sinó que la falta d’aigua i electricitat fa que les llars es converteixin en llocs cada vegada més perillosos pel fred’, ha assenyalat la representant d’Unicef a Ucraïna, Giovanna Barberis. ‘L’organització reclama un accés segur per portar a terme immediatament les reparacions necessàries de les infraestructures i prevenir així un augment del sofriment d’aquestes famílies i nens’, ha afegit.

Els talls d’electricitat han provocat la interrupció del subministrament d’aigua des d’una de les principals reserves de la ciutat, de la qual depenen els sistemes de calefacció. El descens de les temperatures, que ronden els 17 graus sota zero, podria tenir conseqüències catastròfiques per als residents de la ciutat.

