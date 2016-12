Rússia i Turquia van acordar ahir els termes d’un alto al foc que s’aplicarà a Síria a partir de la mitjanit de dimecres a dijous. El cessament d’hostilitats es vol aplicar a totes les zones on combaten les forces del règim de Baixar al-Assad i els rebels, però no s’aplicarà als grups que el govern sirià considera ‘terroristes’. De fet, diversos grups insurgents han assegurat que no tenen constància de la treva.

Si l’acord té èxit, el règim i l’oposició iniciaran negociacions polítiques a Astana, la capital de Kazakhstan, sota la tutela de Rússia i Turquia. En aquesta taula negociadora s’hi asseurien el govern sirià i les forces opositores que no es consideren terroristes. El règim, però, considera bona part dels opositors com a terroristes, a més d’Estat Islàmic o Al-Nusra. Per part seva, Turquia també considera terroristes els kurds sirians del Partit de la Unió Democràtica (PYD) i el seu braç armat, les Unitats de Protecció Popular (YPG). Aquestes milícies kurdes han estat els grups que més han combatut els gihadistes d’Estat Islàmic sobre el terreny.

Precisament la consideració de grup terrorista és una de les moltes qüestions que allunya Síria i Rússia de la coalició antigihadista internacional que lideren els Estats Units. La coalició lluita contra Estat Islàmic i Al-Nusra, però dóna suport a grups rebels que el règim d’Al-Assad considera terroristes. És per això que en la compareixença del president sirià va seguir defensant que la coalició dóna suport a grups terroristes, entre els quals hi va incloure el ‘daesh‘.

La definició, doncs, de ‘grup terrorista’ és difusa i fa difícil que la treva sigui efectiva arreu de Síria. És probable que els atacs contra milícies rebels continuïn, sota l’argumentació que són terroristes. L’acord intentarà solucionar una guerra civil que ja ha costat la vida a més de 470.000 persones i ha provocat més de deu milions de desplaçats.

