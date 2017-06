Una tretzena d’entitats, partits polítics i sindicats, integrats en la Plataforma Lleida lliure de franquisme, denunciaran l’Ajuntament de Lleida per incomplir la Llei de Memòria Històrica davant la negativa del consistori a substituir els nou noms de carrers que queden a la ciutat dedicats a persones amb vinculació amb el franquisme.

Fa uns mesos la Plataforma va presentar un recurs contenciós administratiu en el qual es van personar aquestes tretze entitats, entre les quals la Comissió de la Dignitat, Acaba amb la Placa o els grups municipals de la Crida-CUP, ERC-Avancem, el Comú de Lleida, a més de Podem i ICV. Arran de l’admissió a tràmit d’aquest recurs, la jutgessa va sol·licitar a la Paeria que li lliurés l’expedient informatiu, que ja li ha fet arribar.

Les entitats, partits i sindicats tenen temps fins el 19 de juliol per formalitzar la demanda d’incompliment de la Llei de Memòria Històrica i, un cop presentada, el jutjat en donarà trasllat a l’Ajuntament de Lleida perquè pugui fer les aportacions que consideri necessàries i, posteriorment, haurà de fixar la data per a la celebració del judici, segons s’ha explicat des de la plataforma.

La plataforma ja va demanar per via administrativa la retirada del nomenclàtor de la ciutat dels nous noms de carrers dedicats a persones que van tenir vinculació amb el franquisme i, després de la negativa municipal, ara demanarà que sigui un jutge qui obligui l’Ajuntament de Lleida a atendre la reivindicació de la plataforma, a la qual també donen suport diferents col·lectius i ciutadans de la capital de la capital del Segrià.

La demanda la signaran entitats com ara la Comissió de la Dignitat, Acaba amb la Placa i el Grup Feminista Ponent; els grups municipals de la Crida per Lleida-CUP, ERC-Avancem i el Comú de Lleida, a més de Podem i ICV de les Terres de Lleida; els sindicats CGT Lleida, la Intersindical-CSC i el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC); a més de l’Ateneu la Baula i Arran Lleida.

Un cop presentada la demanada i després que la Paeria hi aporti les consideracions que consideri oportunes, la jutge haurà de fixar data per a la celebració del judici. Cal recordar que l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va manifestar la voluntat de la Paeria a substituir els noms de carrers dedicats a persones amb vinculació amb el franquisme sempre i quan els veïns afectats ho sol·licitessin de forma majoritària. Segons va publicar fa uns dies la Mañana, l’Ajuntament de Lleida no ha rebut fins al moment cap petició en aquest sentit.

