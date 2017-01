La CUP fa avui pel matí una reunió cabdal a Vilafranca del Penedès per a decidir si dóna suport a la proposta de pressupost presentada pel govern de Junts pel Sí. És previst que a la una del migdia s’anunciï el resultat de les votacions de les diverses assemblees i per tant el posicionament final de la CUP al parlament. Si la CUP dóna suport al pressupost el camí al referèndum i la Llei de Transitorietat quedarà definitivament obert.

Igual que en el pressupost del 2016, que finalment no va ser aprovat per la militància, el Consell Polític i el Grup d’Acció Parlamentària (GAP) –transmissors de l’opinió dels militants– seran els encarregats de votar la proposta. Ahir a la nit es van reunir les últimes assemblees territorials per a decidir el seu vot. Les altres ho van fer durant dimecres i dijous. Avui a Vilafranca del Penedès no hi haurà debat ni votació sinó que es farà el balanç del resultat de les diverses assemblees.

Optimisme moderat dels partidaris del sí

Durant els últims dies VilaWeb s’ha posat en contacte amb diversos membres de la CUP. L’hermetisme sobre el resultat de les assemblees ha estat total però els partidaris del sí s’han mostrat moderadament optimistes sobre el resultat final tenint en compte la voluntat feta pública de que aquest vot no validi només el pressupost sinó també el referèndum i el procés constituent i apreciant el fet que el govern hagi accedit a complir les principals demandes dels sindicats d’ensenyament i introduir-les als pressupostos. La desconvocatòria de la vaga, en aquest sentit, sembla que hauria decidit alguns vots clau.

Pel que fa als partidaris del no aquests insisteixen en que la votació serà molt renyida i en que les organitzacions del GAP faran un vot massiu pel no. Amb això creuen que la victòria del sí hauria de ser molt consistent i clara a nivell de les assemblees territorial per poder superar l’obstacle de les organitzacions.

Aquest és el tercer cop en un any que el consell polític de la formació anticapitalista té l’última paraula en un acord amb el govern. Primer va ser el mes de gener del 2016 i després del famós empat de l’assemblea nacional del partit per a decidir si s’investia o no Artur Mas. Finalment aquest òrgan va decidir que no. L’última trobada decisiva va ser el 8 de juny i llavors va decidir de no donar suport al pressupost del 2016.

El Consell Polític és el màxim òrgan polític entre assemblees locals i el secretariat nacional -encarregat de gestionar el dia a dia de la formació- i es reuneix una vegada el mes. És conformat per 57 persones procedents de les tretze assemblees territorials, que al seu torn són integrades per les assemblees locals, comarcals i nuclis de suport del seu àmbit geogràfic.

Cada assemblea territorial aporta al consell polític entre tres i sis representants –vots–, d’acord amb quatre criteris: nombre de militants (un delegat extra per 150 militants), nombre de comarques, nombre de regidors i nombre d’assemblees locals. Les assemblees territorials decideixen com repartir els vots que aporten al Consell Polític, segons el suport que tingui el sí i el no en cada una. També poden decidir quants vots s’abstenen. Ací podeu veure els representants que envia cada assemblea territorial al consell:

Alt Ter (4)

Baix Llobregat (4)

Barcelona (5)

Catalunya Central (4)

El Camp (5)

Maresme (5)

Nord Oriental (6)

País Valencià (3)

Penedès (5)

Ponent (5)

(5) Terres de l’Ebre (3)

Vallès Occidental (4)

Vallès Oriental (4 )

Els vuit vots del GAP

A més a més, en la reunió que es fa avui també votaran les vuit organitzacions que formen el Grup d’Acció Parlamentària de la CUP (GAP). El GAP el conformen organitzacions amigues, però independents de la CUP, com ara el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, el sindicat COS i Constituents per la Ruptura; també hi ha els dos blocs interns de la CUP –Endavant i Poble Lliure– i les joventuts de l’organització, Arran. Tindran un vot per organització, sense importar-ne la mida. La llista sencera de les vuit organitzacions del GAP és aquesta:

Arran

Constituents per la Ruptura

Coordinadora Obrera Sindical (COS)

Crida Constituent

Endavant OSAN

Lluita Internacionalista (LI)

Poble Lliure

Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans ( SEPC )

A la reunió també hi assistiran els deu diputats de la CUP al parlament, i els quinze membres del secretariat nacional. No voten en el consell polític, sinó que com els altres militants, ho fan a través de les seves respectives assemblees. Durant aquesta setmana, la CUP no ha volgut valorar la proposta de pressupost que li va presentar el govern dilluns.

A diferència de la decisió sobre la investidura de Mas, que es va prendre a Sabadell en una assemblea nacional, els militants de la CUP van determinar que aquesta decisió la prenguessin el Consell Polític i el GAP. Prefereixen que les assemblees serveixin per a debatre estratègies a mitjà i llarg termini i no per a decidir qüestions concretes.

