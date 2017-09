El grup de culte The Flamin’ Groovies, que presenta dos treballs discogràfics nous, i Los Enemigos són dos dels noms més destacats del festival Altaveu de Sant Boi de Llobregat, que es farà aquest cap de setmana. Enguany el festival serà més internacional i oferirà més programació complementària als concerts. Amb l’objectiu de descobrir noves propostes de qualitat al gran públic, el cartell d’enguany el completen noms internacionals com Ala.ni, Kadhja Bonet, The Limiñanas o Omni, entre més.

Pel que fa als artistes locals, destaquen el duet format per Maria Arnal i Marcel Bagés, Joana Gomila, amb el seu projecte Flok Souvenir, i la cantautora Mariola Membrides. Al cartell de l’Altaveu també hi ha l’estrena de la producció local REGIRA!, un espectacle elaborat per quaranta músics, setze escriptors, sis creadors audiovisuals, tres productors musicals, un dissenyador i un artista plàstic, tots de Sant Boi.

A més, el públic podrà sentir en directe els finalistes de l’Altaveu Frontera, la secció competitiva de grups emergents que enguany tindrà les actuacions de Bastante, Blackswans, Linqae i Zelig.

Un dels plats forts d’enguany és la programació complementària a l’oferta musical. En destaquen les exposicions ‘Elvis has left the building! 40 anys sense el Rei’, que reuneix fotografies cedides pel fotògraf de l’artista, Ed Bonja; i ‘Tocant al poble’, un recull de quaranta imatges de grups, principalment santboians, captades en diferents espais de la ciutat pel fotògraf local Antonio Benítez. La programació complementària es completa amb dues novetats: una fira de discos i llibres i School of Rock, una divertida classe per a tota la família sobre el món de la música popular del segle XX a través de diverses actuacions musicals.

