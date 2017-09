L’eurodiputat d’ERC Josep-Maria Terricabras ha retret al president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ‘no mencionar la situació a Espanya sobre el referèndum de Catalunya’ durant el seu discurs sobre l’estat de la unió. ‘No demano que vostès es pronunciïn sobre la independència, però sí que es mediï’, ha dit Terricabras.

Durant una breu intervenció davant del ple del parlament a Estrasburg, ha explicat que ‘centenars de milers de catalans demanen un referèndum com l’escocès’. ‘El govern d’Espanya no ha volgut ni tan sols parlar-ne i el parlament ha aprovat la llei del referèndum’, ha afegit. Segons ha remarcat, la resposta de l’estat espanyol ha estat ‘amenaces al govern i a més de 1.000 càrrecs públics i mitjans de comunicació perquè no parlin ni actuïn de cara al referèndum’. En aquest sentit ha preguntat a l’executiu comunitari per què no hi ha intervingut ‘per garantir’ la llibertat d’expressió.

🎥@jmterricabras:"¿Por qué no interviene la Comisión para defender la libertad de expresión en ESP? En otro país seguramente lo haría" #SOTEU pic.twitter.com/yuHfIiUpan — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) 13 de setembre de 2017

