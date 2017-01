Els socis de Súmate escullen avui nou president. Es presenten dues candidatures: d’una banda, l’opció continuïsta que encapçala l’actual vice-presidenta i coordinadora del Baix Llobregat, Montse Sánchez, i, per altra banda, l’opció rupturista liderada per l’economista Manuel Puerto. L’assemblea extraordinària d’on n’ha de sortir el nou president de l’entitat es fa a partir de les 10 del matí a la sala de conferències de les Cotxeres de Sants, a Barceona, i hi podran votar els 700 socis de l’organització independentista.

Montse Sánchez ja ha rebut el suport dels dos ex-presidents de Súmate. Eduardo Reyes, fundador de l’entitat i diputat de Junts pel Sí, s’ha posicionat a favor de la candidata continuïsta a través de Twitter: ‘Tot el meu suport a la candidatura de Montse Sánchez per a la presidència de Súmate. Treballaré al teu costat amb el mateix ímpetu de sempre’, ha dit.

Todo mi apoyo a la candidatura de Montse Sánchez @viscat2 a la presidencia de @sumate_asoc Trabajaré a tu lado con el mismo impetu d siempre — Eduardo reyes (@eduardorepi) January 26, 2017

També Chema Clavero, que va dimitir el desembre passat per motius de salut, ha donat suport a Sánchez: ‘La meva confiança i suport a Montse Sánchez, serà una gran presidenta’.

Sábado asamblea de @sumate_asoc elegirá nueva presidencia.

Mi total confianza y apoyo a Montse Sánchez @viscat2

Será una gran presidenta — Chema Clavero (@jm_clavero) January 26, 2017

Súmate afronta aquesta elecció en un moment complicat, sense un lideratge clar, amb inestabilitat interna i amb un rumb incert. L’objectiu de l’assemblea d’avui és evitar la divisió de l’entitat i avançar amb força cap al referèndum. El referèndum del setembre és, de fet, el punt clau de totes dues candidatures, que reivindiquen el paper clau de Súmate en aquest moment del procés.

