VALÈNCIA, 31 (EUROPA PRESS)

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha xifrat en cinc milions els beneficis fiscals que ha obtingut la Generalitat Valenciana amb la reforma tributària que ha posat en marxa. Per esta raó, ha titllat d'”inventada” l’estimació de 800 milions de pressió fiscal de més que ha denunciat l’oposició.

Així ho ha indicat Soler en un esmorzar informatiu organitzat pel Fòrum Europa Tribuna Mediterrània, on ha remarcat que el que ha fet la Generalitat Valenciana ha sigut “redistribuir” i que pague més el que més té. “Tan senzill com això”, ha puntualitzat.

Així, ha remarcat que la reforma tributària tenia un objectiu “molt clar” i era “revertir el caràcter regressiu que havia”. Segons la seua opinió, este canvi és “el lògic” no únicament d’un govern progressista, sinó d'”una democràcia avançada”.

“Han dit que hem carregat 800 milions de més de pressió fiscal als valencians quan el saldo de tota la reforma tributària que hem fet és de cinc milions de benefici fiscal per a la Generalitat valenciana”, ha remarcat Soler qui ha subratllat que el que ha fet el seu departament ha sigut “redistribuir” i que pague més el que més té.

