Macià Manera, un dels independentistes històrics de Mallorca, s’ha mort a l’edat de 54 anys. Nascut a Montuïri el 1965, Manera fou un dels militants independentistes més significats del Moviment de Defensa de la Terra i de Catalunya Lliure. També va concórrer a les llistes electorals del Partit Socialista de Mallorca (PSM) a les municipals del 1987 al seu poble. Manera va ser detingut el 1989 acusat de ser militant de Terra Lliure. Va passar tres anys a la presó, a Madrid i a Lleida. La seva detenció va tenir un gran impacte a Mallorca, on es van fer moltes concentracions de protesta i solidaritat.

Ací teniu un dels cartells editats en motiu de la seva detenció: