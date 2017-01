El cèlebre sociòleg i filòsof polonès Zygmunt Bauman, ideòleg de la societat líquida, s’ha mort avui a noranta-dos anys. S’ha mort a Leeds, segons que ha informat la premsa polonesa.

Va ensenyar sociologia a la Universitat de Varsòvia entre el 1954 i el 1968. Aquell any, en una purga antisemita, va perdre la plaça de professor i va emigrar a Israel. D’ençà del 1971 vivia a Anglaterra, on va ser professor de la Universitat de Leeds, fins que es va retirar el 1990. Les seves primeres obres eren en polonès. A partir del 1972, va publicar els seus assaigs i estudis en anglès.

El novembre del 2014, els dies previs al 9-N, Bauman va signar el manifest ‘Deixeu votar els catalans‘, juntament amb més personalitats internacionals, com ara Desmond Tutu, Adolfo Pérez Esquivel, Ken Loach, Noam Chomsky i Colm Tóibín. El manifest deia:

«Aquesta exigència ferma de votar és el resultat d’una llarga sèrie de desavinences entre els governs de Catalunya i d’Espanya sobre el grau d’autonomia cultural, política i financera de què haurien de gaudir els catalans, malgrat els diversos intents que hi ha hagut d’arribar a una solució acceptable.

Tal com mostren els precedents quebequès i escocès, la millor manera de resoldre les disputes internes legítimes és emprar les eines de la democràcia. Evitar que els catalans votin sembla contradir els principis que inspiren les societats democràtiques.

Així doncs, fem una crida al govern espanyol i a les seves institucions, així com als seus homònims catalans, a treballar conjuntament perquè la ciutadania de Catalunya pugui votar sobre el seu futur polític i que es negociï de bona fe d’acord amb el resultat.»

Les obres de Bauman traduïdes al català són:

Identitat. Converses amb Benedetto Vecchi (Universitat de València, 2005).

Una aventura anomenada ‘Europa’ (Arcàdia, 2006).

Noves fronteres i valors universals (CCCB, 2006).

Els reptes de l’educació en la modernitat líquida (Arcàdia, 2007).

Temps líquids. Viure en una època d’incertesa (Viena, 2007).

Desconeguts a la porta de casa (Arcàdia, 2016).

