L’Índia enviarà una expedició científica a l’Everest per determinar si l’anomenat ‘sostre del món’ s’ha encongit. El terratrèmol que va sacsejar el Nepal fa dos anys podria haver-ne modificat l’alçada, segons els científics. The Survey of India, la institució oficial que es dedica als estudis geogràfics, tornarà a mesurar l’Everest per comprovar si els temors són certs.

‘L’alçada oficial de l’Everest es va declarar el 1855. Posteriorment s’han fet nous mesuraments, però les dades publicades per The Survey of India continuen sent les de referència’, assegura Swarna Subba Rao, responsable de l’organisme. L’alçada que es va determinar és de 20.028 peus, és a dir, 8.848 metres. Segons Rao, el nou mesurament permetrà esclarir dubtes de la comunitat científica i ajudarà a futurs estudis científics, així com determinar quin efecte tenen les plaques tectòniques en la muntanya.

S’espera que en un mes es doni el vist-i-plau a l’expedició i que en dos mesos aterri al Nepal. Els estudis d’observació duraran un mes i després es tardarà quinze dies més a fer el còmput de les dades per fer-les públiques.

