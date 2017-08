Després de la polèmica generada per l’informe extern encarregat a l’historiador Josep Abad per revisar el nomenclàtor de la ciutat, l’Ajuntament de Sabadell ha anunciat que reiniciarà de nou el procés descartant aquest informe que, entre altres recomanacions, proposava eliminar places o carrers dedicats a figures de la cultura com Machado o Goya i que ha evitat un ‘debat seré i constructiu’ al voltant de la qüestió.

En un comunicat, el consistori ha informat que aviat convocarà de nou la taula, creada per revisar el nomenclàtor, formada per entitats i associacions de la ciutat amb l’objectiu de desenvolupar amb ‘normalitat’ aquesta tasca per tenir uns carrers i places amb noms ‘respectuosos amb la memòria històrica’ i deixant de banda tot allò que l’hagi pogut entorpir.

El consistori deixa clar també que el polèmic informe i tot el que ha generat no invalida la feina feta fins ara en l’actualització del nomenclàtor com ara la substitució del carrer d’Alfons XII pel carrer de la República o retirar el monument de l’alcalde franquista Josep Maria Marcet.

