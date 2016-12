Les autoritats russes han localitzat avui una de les dues ‘caixes negres’ de l’avió militar rus que es va estavellar diumenge passat al mar Negre amb noranta-dues persones a bord.

‘La primera de les ‘caixes negres’ del Teu-154 ha estat localitzada i treta a la superfície a les 8.48 hores’, han indicat fonts de seguretat esmentades per l’agència russa de notícies Sputnik.

Unes hores abans, el Ministeri de Defensa de Rússia ha anunciat que els equips d’emergència havien trobat en aigües del mar Negre noves restes de l’avió.

Fins ara, els serveis russos han recuperat diversos fragments a uns 1.700 metres de la costa de Sotxi. El ministeri que dirigeix Serguei Shoigu ha assegurat que, segons els sonars, les restes del Teu-154 han quedat escampats en una ràdio d’uns 500 metres.

A més, fonts de seguretat han revelat que ja s’han recuperat els cadàvers de 13 persones i que dues d’elles han estat identificades. A l’avió viatjaven el cor militar Alexandrov, l’activista humanitària Elizaveta Glinka i nou periodistes.

Diumenge al matí, un Túpolev es va estavellar en el mar Negre set minuts després d’enlairar-se de l’aeroport rus de Sotxi, on havia fet una parada per proveir abans de posar rumb cap a la base militar de Hmeymim, a la província siriana de Latakia.

A bord anaven vuit tripulants i 84 passatgers, inclosos els més de 60 integrants de l’Alexandrov, que tenien previst fer un concert per Any Nou als militars russos destacats a Síria com a part de la missió de suport al règim de Baixar al-Assad.

