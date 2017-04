El conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, s’ha reunit avui amb una delegació de diputats suïssos que formen part del grup de treball que segueix l’actualitat política a Catalunya. Viola Ahmerd i Yannick Buttet, del partit demòcrata-cristià; Lisa Mazzone, del partit ecologista, i Mathias Reynard, del partit socialista, s’han trobat amb Romeva l’endemà de fer-ho amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i amb la presidenta del parlament, Carme Forcadell, i representants de tots els grups parlamentaris.

Per a Romeva, la trobada evidencia que el procés genera a l’exterior ‘més interès del que alguns pretendrien’, que existeix la ‘percepció creixent’ que el referèndum és un fet ‘inevitable’ i que ‘cada cop s’accepta més’ la via unilateral davant la negativa de l’estat espanyol a acordar-lo.

Convidats pel Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) i la delegació del Govern de la Generalitat a França i Suïssa, la trobada s’ha dut a terme avui i en un marc de ‘franquesa’ per ‘respondre preguntes’, ha explicat Romeva en declaracions a l’ACN. En aquest sentit, el conseller d’Exteriors ha assegurat que la ‘percepció creixent’ és que el referèndum ‘d’una manera o altra acabarà passant’.

En aquest sentit, Romeva ha subratllat que Suïssa és ‘el paradigma’ de la presa de decisions a través d’un referèndum. ‘Allà és normalitat’, ha reblat el conseller, que no demana, ha assegurat, cap posicionament ‘explícit’ sobre el resultat de la votació.

Per tot plegat, i globalment, Romeva ha afegit que l’opció desitjada –’a tot arreu, també nosaltres’- és un acord amb l’estat: ‘Tothom entén que és molt millor’, ha assegurat. Ara bé, ha afirmat que ‘s’accepta cada cop més fer-ho sense acord’ davant la negativa de l’estat. ‘És una possibilitat, òbviament’, ha afegit si la via pactada no és ‘possible perquè l’estat no es vol asseure a parlar’.

A la trobada, amb Romeva també hi havia el secretari general del Diplocat, Albert Royo, i Martí Anglada, delegat del govern a França i Suïssa.

La delegació suïssa es va reunir també dijous amb representants de la Fundació Catalunya Europa; de Societat Civil Catalana, de l’Assemblea Nacional, d’Òmnium Cultural, del projecte X-net, i amb Federalistes d’Esquerres en un acte conjunt. Aquest divendres també es troben amb representants de Comissions Obreres, de PIMEC, de la Taula del Tercer Sector Social, amb FemCAT i del Club Suís de Barcelona.

