L’any 1999 coincidien tres efemèrides amb una gran significació per al moviment coral català i pel conjunt de les associacions culturals: a la coincidència del 175 aniversari del naixement de Josep Anselm Clavé i els 125 anys de la seva mort, s’hi unia la commemoració del segle i mig de la fundació de la Fraternitat, la primera coral euterpense, que es pot considerar la pedra angular del projecte de transformació social impulsat per la Il·lustració a Catalunya.

L’obra de Clavé ja estava prou documentada per a que no passés per alt aquesta notable coincidència i, malgrat les davallades de la història -persecucions, revolucions frustrades, guerres perdudes…- sempre contràries al pensament claverià, la democràcia havia revitalitzat aquella Federació de Cors de Clavé que, amb diferents presidències a partir de ser legalitzada per la dictadura, s’havia anat reestructurant i activant la implantació en el territori, sobretot amb la celebració de les trobades de corals. Val a dir que era l’única federació d’entitats culturals, Cadascun dels successius presidents havien fet aportacions complementàries i les efemèrides que s’havien de celebrar el 1999 es trobaven afortunadament amb una federació reactivada, que va saber trobar amb en Ramon Escolà el líder imprescindible per encapçalar un gran repte.

