El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha admès als passadissos del Congrés espanyol les dificultats del govern espanyol per normalitzar la relació amb ‘algunes persones d’alguns partits polítics de Catalunya que volen simplement, i a més ho diuen, fer les coses saltant-se la llei’. Ho ha fet en resposta a una pregunta sobre el to del discurs de la vice-presidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, que a la sessió de control ha acusat els partits independentistes de fer un discurs ‘absolutista’ i pretendre vulnerar ‘els drets individuals de les persones’. ‘Jo per descomptat dic que no es pot celebrar un referèndum il·legal perquè és absurd que algú pugui dir que una cosa que és il·legal es pugui celebrar’, ha dit, malgrat que no s’ha pronunciat sobre la possibilitat que el referèndum es faci en paral·lel a unes eleccions.

