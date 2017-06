L’editorial del New York Times parlava aquest dissabte del referèndum de Catalunya previst per l’1 d’octubre. El diari més important del món es posiciona a favor del referèndum. No d’un referèndum sinó d’aquest referèndum.

A més, acusa el govern espanyol de maltractar fiscalment Catalunya (diu literalment, ‘malgrat que Catalunya contribueix gairebé una cinquena part del PIB espanyol, tan sols rep el 9,5% del pressupost nacional’) i el commina a ‘negociar de bona fe’ (suggerint entre línies que no negocia de bona fe) ‘en lloc de basar-se en interpretacions restrictives de la constitució per part del Tribunal Constitucional per castigar els esforços dels catalans per tenir una major autonomia’.

La frase que ha alçat la polèmica és l’última de l’editorial. En anglès diu: ‘The best outcome for Spain would be to permit the referendum, and for Catalan voters to reject independence.’

La traducció/interpretació que molts han fet d’aquesta frase és que el NYT recomana una cosa a Espanya i una a Catalunya: ‘el millor resultat per Espanya seria permetre el referèndum’ i ‘el millor pels votants catalans seria refusar la independència’.

Aquesta traducció que han fet immediatament mitjans i opinadors (amb l’excepció del diari El Món) té un petit problema: és equivocada! La traducció correcta de la frase és: ‘El millor resultat per Espanya seria permetre el referèndum i que en aquest referèndum els catalans refusessin la independència’. La diferència és que el NYT diu que el ‘best outcome’ (millor resultat) per Espanya exigeix que passin dues coses: (1) que es voti i (2) que en aquest vot resulti el no. Veiem que el NYT no diu allò que és millor pels catalans ni tampoc recomana que votin que no. Això de ‘and for Catalan voters to reject Independence’, és la segona condició que caldria que passés perquè el resultat fos favorable a Espanya.

El problema de la primera traducció és que fa una traducció literal de la frase ‘and for Catalan voter’ com ‘i pels votants catalans’ i això és un error. Per què? Agafem literalment la primera frase ‘el millor per Espanya seria permetre el referèndum’. Té sentit que el NYT digui que el millor per Espanya és que hi hagi un referèndum i prou? Clarament permetre el referèndum i res més no seria pas el millor per Espanya si els catalans voten que sí a la independència! No tan sols no seria el millor per Espanya (segons el NYT) sinó que contradiu tot allò que diu la resta de l’editorial que recomana les decisions que hauria de prendre el govern d’Espanya per convèncer els catalans de la bondat de votar que no. Clarament, si el NYT estigués dient que ‘el millor per Espanya és que hi hagi referèndum’ i ‘el millor per Catalunya és que surti que no’, la part relacionada a Espanya seria una falsedat flagrant. La primera frase o condició necessita, aleshores, una segona condició que és ‘and for the Catalan voters to reject Independence’. És a dir: ‘que els votants catalans refusessin la independència’.

Per tant, la traducció correcta és: ‘El millor resultat per Espanya seria permetre el referèndum i que en aquest referèndum els catalans refusessin la independència.’

Fixem-nos que el NYT no diu mai que el millor per Catalunya sigui que guanyi el no. Que guanyi el no és una part del ‘best outcome for Spain’ (el millor per Espanya).

Segurament, si ho demanessin al NYT, diria que el millor per Catalunya seria que sortís que no (com va dir en el cas d’Escòcia). Però això no és el que diu l’editorial d’aquest dissabte. Insistim: l’editorial diu que el millor que pot passar per Espanya són dues coses: (1) que hi hagi referèndum i (2) que guanyi el no. Sobre què és millor per Catalunya i què haurien de votar els catalans, el NYT no en parla, diguin què diguin els molts articles publicats a la premsa espanyola.

[Aquest article ha estat publicat originalment en castellà al bloc de Xavier Sala i Martin.]

