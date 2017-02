Amb l’objectiu de sensibilitzar sobre l’actual crisi humanitària, els impulsors de la campanya ‘Casa Nostra, Casa Vostra’ van organitzar ahir a la nit un gran concert que va omplir el Palau Sant Jordi de Barcelona amb més de 15.000 persones. L’esdeveniment artístic més multitudinari que s’ha fet fins ara a Europa des de l’esclat de la crisi dels refugiats, i va voler ser una mostra de la mobilització ciutadana vers aquesta causa.

Per l’escenari hi van passar molts artistes: Lluís Llach, Manolo García, Marina Rosell, Paco IbáñezSopa de Cabra, Amaral o Joan Manuel Serrat, entre molts d’altres. El concert es va tancar amb el més que oportú ‘Qualsevol nit pot sortir el sol’, de Jaume Sisa, i la seva tonada: “Oh! Benvinguts, passeu passeu. De les tristors, en farem fum. Casa meva és casa vostra, si és que hi ha…cases d’algú”. Un punt i final massiu que s’ha tancat amb un clam del públic que cridava “Open the borders” (‘Obriu les fronteres’).

Vegeu el vídeo ací:

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]