El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, parcticiparà a la manifestació independentista de l’Onze de Setembre, segons que ha informat TV3. Aquesta comunicació arriba poques hores després de l’aprovació de la llei del referèndum i la llei fundacional de la república. i de la signatura del decret de convocatòria del primer d’octubre.

Avui mateix, el president de l’Assembla Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, ha anunciat que ja hi ha més de 360.000 inscrits a la manifestació de la Diada i que el nombre d’inscripcions d’enguany és lleugerament superior a la l’any passat en aquesta data, que hi havia 342.000 inscrits. També hi ha programats 1.800 autocars.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]