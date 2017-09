El president de l’ANC, Jordi Sànchez, ha anunciat que ja s’han inscrit més de 360.000 persones en l’acte que les entitats sobiranistes han convocat a Barcelona per a la Diada de l’Onze de Setembre. ‘Passeig de gràcia i Aragó tornaran a ser la demostració d’un clam inequívoc a favor de l’exercici del dret a l’autodeterminació’, ha dit Jordi Sànchez. El nombre d’inscripcions d’enguany són lleugerament superiors a l’any passat, quan en aquesta data hi havia 342.000 inscrits. També hi ha programats 1.800 autocars.

