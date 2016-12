El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat en el tradicional missatge de Cap d’Any que l’any 2017 serà clau per al futur de Catalunya perquè els catalans decidiran lliurement el seu futur en un referèndum legal i vinculant que el govern i el parlament hauran d’aplicar ‘sense dilacions ni excuses’. ‘Serà legal perquè es convocarà d’acord amb el mandat de les lleis’, ha dit Puigdemont, ‘i serà vinculant perquè el resultat que decideixin els ciutadans s’aplicarà’.

Puigdemont ha explicat des del Saló Verge de Montserrat del Palau de la Generalitat que l’objectiu de la legislatura és portar el país ‘de la post-autonomia a la pre-independència‘. Aquest mandat sorgeix de les eleccions del 27 de setembre del 2015, un mandat que el govern ‘està complint de manera fidel’.

Diàleg i mà estesa

El president ha reivindicat la capacitat del govern per fer del diàleg la principal eina per treballar amb l’oposició de la cambra i el govern espanyol. En aquest sentit, s’ha referit a l’ampli consens que existeix a Catalunya al voltant del referèndum i ha posat d’exemple la cimera del dia 23, que va reunir partits, entitats i organitzacions sobiranistes.

Sobre l’anomenada ‘operació diàleg‘ del govern espanyol, Puigdemont s’ha queixat que encara no s’ha rebut resposta a la mà estesa de pactar un referèndum. De fet, Rajoy ha tancat la porta avui a qualsevol pacte per ‘liquidar la sobirania nacional’. Malgrat això, el president ha reiterat el compromís en dialogar, ‘però des del compromís i la fidelitat als nostres principis’.

Un govern amb ‘sensibilitat social’

També ha fet referència a la voluntat del govern de treballar amb eficàcia, compromís i sensibilitat social i amb l’objectiu de millorar les condicions de vida dels ciutadans. ‘Les persones, pensin el que pensin, són el centre de la nostra acció de govern’.

Puigdemont s’ha mostrat partidari d’un país a l’avantguarda dels canvis, però que es converteixin en motiu d’equitat i d’inclusió social. En aquest sentit, ha fet una crida a les institucions a dissenyar polítiques que permetin garantir el benestar de tots els ciutadans per tal que ningú no quedi enrere.

El president ha posat en relleu el creixement econòmic i s’ha mostrat confiat que les previsions de l’any vinent van encaminades a ‘recuperar els nivells d’abans de la crisi i recórrer el camí del progrés econòmic i social’. I ha fet referència al potencial de la revolució tecnològica, que ha de beneficiar tots els sectors i àmbits de la societat.

Valentia i coratge per fer front als populismes

Durant el seu discurs també ha recordat els dèficits importants en l’àmbit mundial. ‘L’ascens dels populismes, la persecució de les llibertats, la persistència de conflictes armats o les crisis humanitàries continuen essent assignatures pendents que la humanitat ha d’afrontar’, ha dit. I per això ha fet una crida a la valentia i el coratge per fer front a aquests problemes sense caure en ‘la recepta fàcil de la demagògia’.

Per acabar, Carles Puigdemont ha fet referència al reconeixement de Catalunya com a nació en el marc d’una Europa ‘més unida, més segura i més democràtica’.

Vegeu el vídeo del discurs:

Llegiu el discurs de Puigdemont a continuació:

El document vegeu el PDF

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]