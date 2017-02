L’ex-consellera d’Educació Irene Rigau és diputada de Junts pel Sí al Parlament de Catalunya. Durant el Ple d’avui el seu escó ha quedat buit perquè està encausada al judici pel 9-N que s’està portant a terme al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Membres del seu partit han posat una petita urna de cartó, similar a les del 9-N, per fer notar la seva absència.

