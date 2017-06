L’Ítaca Cultura encara la recta final amb una doble programació per a aquest cap de setmana de Sant Joan. Per la revetlla, a la plaça de la Llevantina de l’Estartit, hi haurà música i pirotècnia de franc. I dissabte hi ha programat un altre reguitzell de concerts, encapçalat per Zoo, que fa la promoció del disc Raval, i el grup de rap Def Con Dos.

Divendres actuarà Lágrimas de Sangre, un grup de hip hop combatiu; l’Ítaca Band, agrupació creada especialment per a l’esdeveniment; l’Hora del Joglar, dedicat als sons més balladors; i Costa Brava DJ’s. El dia de Sant Joan, els concerts seran de pagament i, a més de Zoo i Def Con Dos, tocaran Sara Hebe i Roba Estesa. Per a assistir a les dues diades de festival, s’ha habilitat una zona de càmping, vora el castell de Montgrí.

Quant a la resta d’activitats del festival, només restarà el concert de Mishima el 2 de juliol a la platja de Port Bo. Enguany el festival ha vist com s’ampliava la programació i la col·laboració, que ha comptat amb set municipis de l’Empordà i un concert a la sala B de Luz de Gas de Barcelona.

