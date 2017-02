El cantant de Jarabe de Palo, Pau Donés, ha anunciat que torna a tenir càncer un any i mig després de la seva recuperació. A l’últim control els marcadors tumorals van pujar i en fer-se un tac li van trobar un petit tumor ‘amagat al peritoneu’, ha detallat el músic a través del blog del grup. ‘El cranc estava tan adormit que vaig arribar a creure que m’havia curat’, ha explicat Donés. Amb tot, el líder de Jarabe de Palo ha assegurat que mantindrà els seus plans musicals i que tornarà als escenaris. ‘Després de donar-hi moltes voltes, he arribat a la conclusió que no deixaria que el cranc em tornés a apartar de la música’, ha explicat. ‘Passés el que passés, diguessin el que diguessin, el 2017 Jarabe tornava als escenaris’, ha continuat Donés.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]