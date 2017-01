Òmnium Cultural ha donat el vistiplau aquest dissabte a la confecció d’una gran campanya unitària a favor del ‘sí’ en el referèndum d’independència de la propera tardor. “La proposta que fem als nostres 62.000 socis i al conjunt de la ciutadania de Catalunya és fer una campanya que reculli totes les sensibilitats en la defensa del ‘sí’. Haurà de ser aglutinadora de totes les opcions polítiques i dels moviments de base, tothom s’hi ha de sentir còmode”, ha afirmat el president d’Òmnium, Jordi Cuixart. “El moviment sobiranista és divers i plural, cadascú amb els seus matisos, i ningú s’hi hauria de sentir exclòs”, ha reflexionat en veu alta el president d’Òmnium, que ha fixat el mes d’abril com a límit per presentar aquesta campanya. Paral·lelament, Cuixart ha aplaudit el suport final de la CUP als pressupostos de la Generalitat per al 2017: “Es tracta d’un pas més en la construcció de la república catalana. El sobiranisme demostra maduresa i sentit d’Estat”, ha valorat el líder d’Òmnium.

