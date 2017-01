La direcció nacional d’Òmnium Cultural es desmarca de la iniciativa de rebre els Reis de l’Orient amb fanalets amb l’estelada a Vic. Tot i que la secció local i comarcal d’Òmnium s’han afegit a la proposta, el president, Jordi Cuixart, ha enviat una carta a tots els presidents territorials per desmarcar-se’n i demanar-los que siguin més ‘curosos’ amb les campanyes que engeguen al marge de la direcció nacional.

Cuixart lamenta que el suport d’Òmnium Osona a la proposta de l’ANC de Vic s’hagi interpretat com una iniciativa de tota l’entitat. ‘Com bé sabeu, aquest tipus d’accions no concorden ni amb el pla de treball de l’entitat –vàlid per a totes les seus territorials– ni amb la campanya nacional que ara mateix centra bona part dels esforços de l’entitat: “Lluites compartides”. Tampoc no concorden amb la nostra voluntat de continuar treballant per normalitzar l’imaginari col·lectiu de país on tothom se senti representat, sense renúncies i amb tota la diversitat que ens caracteritza com a societat’, escriu Cuixart.

Recorda també que ara per ara l’activitat de les entitats sobiranistes i les institucions i partits independentistes ‘són mirades amb lupa pels qui s’oposen a un referèndum sobre la independència i al dret a proclamar la república catalana en el cas de victòria del sí’. Per això Cuixart diu que –’ara més que mai’– cal que els presidents de les territorials d’Òmnium siguin ‘molt curosos a l’hora de fer o col·laborar en qualsevol acció no pròpia de l’entitat’. ‘Malauradament, hem vist aquesta setmana com pot ser treta de context una acció, sobredimensionada i utilitzada en contra dels reptes col·lectius que tenim com a país’, acaba dient Cuixart.

La polèmica es va desfermar dilluns, quan les seccions locals de Vic d’Òmnium i de l’ANC convocaren els assistents a la cavalcada dels Reis a portar fanalets amb estelades. Després van recordar que era un esdeveniment que es fa des del 2012, i municipis com Berga també van dir que s’hi havia afegit. Tanmateix, la iniciativa va rebre nombroses crítiques polítiques, especialment del PP i Ciutadans, va aixecar un gran rebombori a les xarxes socials i el Govern de la Generalitat se’n va desmarcar, tot i que va dir que la respectava. Fins i tot algunes veus autoritzades del món independentista ho han criticat, com el diputat d’ERC Gabriel Rufian, que ha dit que la proposta ‘grinyola’ i que ell no l’hauria feta. En canvi, el president nacional de l’ANC, Jordi Sànchez, va incloure l’acció ‘dins la normalitat’.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]